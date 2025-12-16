Prezzo crollato per il Set di Bit e Punte Bosch Professional su Amazon

Indispensabile a casa o sul lavoro, il Set di Bit e Punte Bosch Professional da 35 pezzi è ora disponibile a un prezzo incredibilmente basso. Su Amazon ha subito un crollo pazzesco! Ecco perché dovresti acquistarlo subito, prima che finisca la promozione e il prezzo torni a 71,98 euro. Acquistalo immediatamente a soli 24,99 euro e diventa il re dei lavori!

Si tratta di un’ottima occasione perché ogni singolo bit e tutte le punte sono state realizzate con i migliori materiali e assicurano una longevità incredibile. Rispetto ad altri prodotti simili, questi mantengono la loro struttura e non rovinano i materiale su cui vengono utilizzati come ad esempio le impronte delle viti. Quindi potrai utilizzarli senza alcun pericolo.

Ovviamente, per aggiudicarti il Set di Bit e Punte Bosch Professional da 35 pezzi a questo prezzo devi essere veloce. La consegna gratuita è inclusa grazie alla tua iscrizione ad Amazon Prime. Questo vantaggio ti permette anche di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 8,33 euro al mese! Niente male vero? Allora non perdere altro tempo perché l’offerta sta finendo.

Set di Bit e Punte Bosch Professional: 35 possibilità di lavoro

Con il Set di Bit e Punte Bosch Professional hai fino a 35 possibilità di lavoro! Ogni componente di questo prezioso set è compatibile con qualsiasi trapano o avvitatore, anche a impulsi. Quindi con un solo acquisto ti apri a un’infinità di possibilità e applicazioni. Ecco cosa include la confezione resistente che mantiene ordinati i tuoi bit e le tue punte:

3 punte HEX-9 MultiConstruction Ø 5/6/8 mm per cemento, pietra, mattoni, piastrelle, lamiera metallica, legno e plastica;

Ø 5/6/8 mm per cemento, pietra, mattoni, piastrelle, lamiera metallica, legno e plastica; 12 bit di avvitamento Impact Control lunghezza 25 mm (6 con testa a croce PH 1/2/2/2/2/3, 4 Pozidriv PZ 2/2/2/3, 2 Torx T 20/25);

(6 con testa a croce PH 1/2/2/2/2/3, 4 Pozidriv PZ 2/2/2/3, 2 Torx T 20/25); 11 bit di avvitamento Impact Control lunghezza 50 mm (1 con testa a croce PH 2, 1 Pozidriv PZ 2, 5 Torx T 15/20/25/30/40, 4 esagonali H 5/5/6/6);

(1 con testa a croce PH 2, 1 Pozidriv PZ 2, 5 Torx T 15/20/25/30/40, 4 esagonali H 5/5/6/6); 8 bit di avvitamento a doppia estremità Impact Control lunghezza 65 mm (2 con testa a croce PH 1-2/2-3, 2 con testa a croce Pozidriv PH-PZ 2-2/2-2, 1 con testa a intaglio S 5,5-5,5, 3 Torx T 15-20/15-20/25-30);

(2 con testa a croce PH 1-2/2-3, 2 con testa a croce Pozidriv PH-PZ 2-2/2-2, 1 con testa a intaglio S 5,5-5,5, 3 Torx T 15-20/15-20/25-30); 1 portabit magnetico universale con funzione Quick Change.

Ordina subito il tuo Set di Bit e Punte Bosch Professional a soli 24,99 euro, invece di 71,98 euro!