 Prezzo crollato per il Set di Bit e Punte Bosch Professional su Amazon
Prezzo crollato per il fantastico e utilissimo Set di Bit e Punte Bosch Professional da 35 pezzi in offerta speciale solo su Amazon.
Prezzo crollato per il fantastico e utilissimo Set di Bit e Punte Bosch Professional da 35 pezzi in offerta speciale solo su Amazon.

Indispensabile a casa o sul lavoro, il Set di Bit e Punte Bosch Professional da 35 pezzi è ora disponibile a un prezzo incredibilmente basso. Su Amazon ha subito un crollo pazzesco! Ecco perché dovresti acquistarlo subito, prima che finisca la promozione e il prezzo torni a 71,98 euro. Acquistalo immediatamente a soli 24,99 euro e diventa il re dei lavori!

Si tratta di un’ottima occasione perché ogni singolo bit e tutte le punte sono state realizzate con i migliori materiali e assicurano una longevità incredibile. Rispetto ad altri prodotti simili, questi mantengono la loro struttura e non rovinano i materiale su cui vengono utilizzati come ad esempio le impronte delle viti. Quindi potrai utilizzarli senza alcun pericolo.

Ovviamente, per aggiudicarti il Set di Bit e Punte Bosch Professional da 35 pezzi a questo prezzo devi essere veloce. La consegna gratuita è inclusa grazie alla tua iscrizione ad Amazon Prime. Questo vantaggio ti permette anche di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 8,33 euro al mese! Niente male vero? Allora non perdere altro tempo perché l’offerta sta finendo.

Set di Bit e Punte Bosch Professional: 35 possibilità di lavoro

Con il Set di Bit e Punte Bosch Professional hai fino a 35 possibilità di lavoro! Ogni componente di questo prezioso set è compatibile con qualsiasi trapano o avvitatore, anche a impulsi. Quindi con un solo acquisto ti apri a un’infinità di possibilità e applicazioni. Ecco cosa include la confezione resistente che mantiene ordinati i tuoi bit e le tue punte:

Bosch Professional Set da 35 Pezzi di Punte e Bit (Pick And Click, con Bit e Portabit Universale, Accessorio per Avvitatore a Impulsi) - Amazon Edition

  • 3 punte HEX-9 MultiConstruction Ø 5/6/8 mm per cemento, pietra, mattoni, piastrelle, lamiera metallica, legno e plastica;
  • 12 bit di avvitamento Impact Control lunghezza 25 mm (6 con testa a croce PH 1/2/2/2/2/3, 4 Pozidriv PZ 2/2/2/3, 2 Torx T 20/25);
  • 11 bit di avvitamento Impact Control lunghezza 50 mm (1 con testa a croce PH 2, 1 Pozidriv PZ 2, 5 Torx T 15/20/25/30/40, 4 esagonali H 5/5/6/6);
  • 8 bit di avvitamento a doppia estremità Impact Control lunghezza 65 mm (2 con testa a croce PH 1-2/2-3, 2 con testa a croce Pozidriv PH-PZ 2-2/2-2, 1 con testa a intaglio S 5,5-5,5, 3 Torx T 15-20/15-20/25-30);
  • 1 portabit magnetico universale con funzione Quick Change.

Ordina subito il tuo Set di Bit e Punte Bosch Professional a soli 24,99 euro, invece di 71,98 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 dic 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 dic 2025
