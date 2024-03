PREZZO FOLLE per l'Aspirapolvere Elettrico Dyson V8! (-120€!)

Dyson è la regina degli elettrodomestici senza fili volti alla pulizia della casa. Se hai sempre sognato di avere anche tu un aspirapolvere del brand, potrai finalmente portarlo a casa. Dyson V8 è il nuovissimo modello e, grazie al ribasso da ben 120€ su eBay, lo potrai acquistare a soli 279,00€ al posto degli originari 399,00€! Scopriamo tutte le tecnologie implementate in questo nuovo modello di Dyson

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere Dyson

Dotato del motore Dyson V8, questo aspirapolvere offre una forza di aspirazione superiore rispetto ad altri modelli senza filo. Grazie ai suoi 15 cicloni Tier Radial, genera una potente forza centrifuga che cattura sporco, polvere e detriti di qualsiasi dimensione. La batteria nichel-cobalto-alluminio garantisce fino a 40 minuti di autonomia senza perdita di prestazioni, consentendoti di pulire l’intera casa senza interruzioni.

Abbiamo, poi, l’iconica spazzola Motorba, progettata per pulire in profondità tappeti e pavimenti duri, mentre districa automaticamente peli e capelli dal rullo. Inoltre, questo aspirapolvere può essere facilmente convertito in un aspirapolvere portatile per pulire mobili, auto e aree difficili da raggiungere. La vasta gamma di accessori inclusi, come la mini turbospazzola, la bocchetta a lancia, la spazzola multifunzione e l’adattatore per angoli nascosti, ti permette di adattare l’aspirapolvere a qualsiasi superficie e necessità di pulizia.

Il suo design innovativo riduce al minimo il rumore, rendendolo ideale per ambienti domestici con animali domestici o bambini piccoli. Leggero e bilanciato, offre un’esperienza di pulizia confortevole dal pavimento al soffitto. Lo svuotamento del contenitore è semplice e igienico, richiedendo solo un gesto.

Pulisci la tua casa con una semplicità disarmante con Dyson V8. Fallo tuo per soli 279,00€ grazie a questo sconto del 30%!