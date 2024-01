PREZZO FOLLE per lo Smart TV Samsung: -43% di SCONTO!

Siamo sicuri che quest’offerta ti farà cambiare il tuo vecchio televisore! L’ottimo Samsung TV QE43Q65CAUXZT è protagonista di uno sconto davvero pazzesco su Amazon. Parliamo di un ribasso del 43%, il che permette al TV di crollare di ben 342,00€ rispetto al prezzo originale, costando solamente 457,00€!



Tutte le caratteristiche dello Smart TV Samsung

L’eccezionale Smart TV Samsung QE43Q65CAUXZT, con schermo da 43 pollici e risoluzione 4K, trasforma la tua esperienza visiva e sonora in un viaggio coinvolgente nel mondo dell’intrattenimento. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, il TV cattura e trasforma la luce per presentare sullo schermo un miliardo di sfumature, offrendo immagini mozzafiato persino in condizioni di scarsa luminosità. Il processore Quantum Lite 4K, inoltre, si occupa di ottimizzare audio e video per una definizione e una risoluzione senza precedenti.

La retroilluminazione è a LED, ottimizzando così i contrasti e regalando un’esperienza visiva di qualità con tonalità cromatiche stupefacenti. Parlando dell’audio, questo è supportato da OTS Lite, con effetto surround 3D, si sincronizza con l’azione, regalandoti un’esperienza sonora paragonabile a quella di un cinema.

Il design sottile e raffinato AirSlim si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Il supporto regolabile aggiunge un tocco di versatilità, permettendoti di trovare la posizione ideale per il tuo televisore.

Una caratteristica da non tralasciare è lo Smart Hub che offre la comodità di organizzare i tuoi contenuti in un unico posto, riunendo film, giochi e programmi preferiti. La funzionalità SmartThings, invece, ti consente di controllare direttamente dalla TV tutti i tuoi dispositivi smart, rendendo il QE43Q65CAUXZT una centrale di comando per la tua esperienza multimediale

Questo Smart TV si Samsung ha praticamente tutte le caratteristiche migliori.

