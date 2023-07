Il Chromebook Lenovo è al prezzo minimo storico

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook si trova in questo momento al suo prezzo minimo storico su Amazon. Il notebook ha tutto ciò che serve per gestire ogni operazione della produttività di base, ma anche lo studio, la navigazione online e l’intrattenimento multimediale. Grazie allo sconto del 43% sul listino proposto oggi dall’e-commerce, l’acquisto del notebook diventa un vero affare da cogliere al volo.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è l’affare di oggi

Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche integrate: ampio display Full HD da 15,6 pollici adatto al multitasking, processore Intel Celeron N4500 con GPU Intel UHD Graphics integrata, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, tastiera full-size, ampio touchpad e batteria con autonomia elevata. Per ulteriori informazioni consultare la descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, le porte di connessione sono le seguenti: due USB 3.2 Gen 1 Type-A e una Type-C, uscita video HDMI 1.4 per il collegamento a uno schermo esterno, slot microSD e jack audio da 3,5 mm. Il sistema operativo è ChromeOS con accesso garantito alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni Android.

Al prezzo finale di soli 199 euro, grazie allo sconto del 43% sul listino applicato in automatico da Amazon, Lenovo IdeaPad 3 Chromebook nella colorazione Abyss Blue è un affare da cogliere al volo. Non sappiamo per quanto rimarrà valida l’offerta: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne il prima possibile.

Vale infine la pena segnalare che l’e-commerce assicura la disponibilità immediata del notebook con spedizione gratuita e consegna direttamente a domicilio entro 24 ore. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’ordine lo si potrà mettere sulla scrivania già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.