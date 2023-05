Mini PC in doppio sconto: l'affare Beelink SER5

Se approfitti del doppio sconto da -117 euro proposto oggi da Amazon, puoi mettere sulla tua scrivania Beelink SER5, un Mini PC potente e versatile, adatto alla produttività e non solo. Spinto da un comparto hardware che non teme i carichi di lavoro più pesanti, è in vendita con una riduzione di prezzo applicata in automatico e un coupon da attivare in un click che portano la spesa al suo minimo storico. Passiamo in rassegna tutti i dettagli che lo riguardano, così da capire perché si tratta di un vero affare, da non lasciarsi sfuggire.

Mini PC, che occasione: doppio sconto su Beelink SER5

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Sono queste, invece, le specifiche tecniche integrate nel suo design compatto ed elegante, ottimizzato dal punto di vista della dissipazione del calore: processore AMD Ryzen 5 5500U con GPU AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 500 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, una porta USB 2.0 e tre USB 3.2 Type-A, una Type-C, jack audio, slot Ethernet e due uscite video HDMI per il collegamento simultaneo a due monitor con supporto alla risoluzione 4K. Se vuoi conoscere altri dettagli, li trovi nella scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Beelink SER5 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 342 euro invece di 459 euro, grazie al doppio sconto sul listino di cui approfittare con la riduzione applicata in automatico e il coupon dedicato da attivare in un click.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se effettui subito l’ordine, presto il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.