PREZZO MINIMO STORICO per il nuovo Echo Spot di Amazon

Grazie all’offerta a tempo in corso puoi acquistare il nuovo Echo Spot con un risparmio di 25 euro rispetto al listino ufficiale. È il prezzo minimo storico per la sveglia intelligente di Amazon, presentata e lanciata all’inizio del mese scorso. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: approfittane ora per non rimpiangere poi di esserti lasciato sfuggire l’occasione.

Echo Spot a -26%: Alexa, è l’ora dell’affare

Come per gli altri dispositivi della linea, il cuore pulsante è costituito dall’intelligenza artificiale di Alexa. Il design rinnovato integra un display touchscreen a colori che, al mattino, si illumina gradualmente per favorire un risveglio dolce. Può visualizzare ora, meteo e titoli delle canzoni riprodotte dallo speaker interno (sono supportate tutte le piattaforme più importanti come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi) e altre informazioni. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Grazie al forte sconto di oggi, hai la possibilità di mettere sul comodino o sulla scrivania il nuovo Echo Spot al prezzo finale di 69,99 euro invece di 94,99 euro come da listino. Scegli tra le colorazioni Bianco, Nero e Blu quella che preferisci e che meglio si adatta allo stile di arredamento della tua casa, la spesa non cambia.

Se lo ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Ovviamente, sia la spedizione che la vendita sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità. Trattandosi di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva: il consiglio, se sei interessato, è di approfittarne ora mettendolo nel carrello prima che sia troppo tardi.