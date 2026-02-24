 Prezzo più basso dell’anno: VPN e antivirus in un unico pacchetto
Total VPN offre crittografia della navigazione, antivirus e blocco annunci a 1,59 € al mese, con oltre 50 server globali e protezione multi-dispositivo inclusa.
Navigare online oggi significa esporsi ogni giorno a rischi concreti: reti Wi-Fi pubbliche non protette, tracciamenti invasivi, malware e tentativi di phishing. Con l’offerta di Total Security Limited, il pacchetto Total VPN si presenta come una soluzione integrata che combina VPN, antivirus e blocco degli annunci a partire da 1,59 € al mese, con un risparmio di  80 euro rispetto al prezzo standard.

Naviga in sicurezza con TotalAV

Crittografia della navigazione e tutela dell’identità

Il cuore dell’offerta è l’app VPN, progettata per crittografare il traffico Internet e mascherare l’indirizzo IP dell’utente. In termini pratici, la connessione viene instradata attraverso server sicuri, rendendo più difficile per terze parti intercettare dati sensibili come password, informazioni bancarie o cronologia di navigazione. Questo livello di protezione è particolarmente rilevante quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche in aeroporti, hotel o caffè, ambienti notoriamente più esposti a tentativi di intercettazione.

La VPN non si limita alla privacy, ma consente anche di accedere a siti e contenuti soggetti a restrizioni geografiche. Collegandosi a server situati in altri Paesi, l’utente può visualizzare piattaforme e servizi che potrebbero risultare bloccati nella propria area geografica, nel rispetto delle condizioni d’uso dei singoli servizi.

Protezione completa: VPN, antivirus e adblock

Il pacchetto TotalAV include anche una protezione antivirus integrata, pensata per individuare e bloccare software dannosi, oltre a una funzione di blocco degli annunci che contribuisce a ridurre il tracciamento e migliorare l’esperienza di navigazione. L’integrazione di più strumenti in un’unica soluzione rappresenta un vantaggio per chi desidera centralizzare la sicurezza digitale senza dover gestire abbonamenti separati.

Il servizio è compatibile con computer desktop, laptop, smartphone e tablet, offrendo protezione multi-dispositivo tramite applicazioni dedicate. Questo consente di estendere la sicurezza a tutti i device utilizzati quotidianamente, sia per lavoro sia per uso personale.

Rete globale di server e prestazioni

Total VPN mette a disposizione oltre 50 server distribuiti in diverse aree del mondo, tra cui Nord America, Europa, Asia, Sud America e Oceania. La possibilità di scegliere tra più località permette di ottimizzare la velocità di connessione e ampliare l’accesso ai contenuti online. L’azienda promuove il servizio come uno dei più veloci della propria categoria, con l’obiettivo di coniugare sicurezza e performance.

L’offerta include una garanzia di rimborso. Per chi desidera rafforzare la propria privacy online e proteggere i dispositivi con una soluzione unica, il pacchetto VPN, antivirus e adblock rappresenta un’opzione da valutare attentamente in base alle proprie esigenze digitali. Per conoscere l’offerta completa di TotalAV clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 feb 2026

24 feb 2026
