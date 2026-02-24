Prezzo più basso dell’anno: VPN e antivirus in un unico pacchetto

Crittografia della navigazione e tutela dell’identità

Il cuore dell’offerta è l’app VPN, progettata per crittografare il traffico Internet e mascherare l’indirizzo IP dell’utente. In termini pratici, la connessione viene instradata attraverso server sicuri, rendendo più difficile per terze parti intercettare dati sensibili come password, informazioni bancarie o cronologia di navigazione. Questo livello di protezione è particolarmente rilevante quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche in aeroporti, hotel o caffè, ambienti notoriamente più esposti a tentativi di intercettazione.

La VPN non si limita alla privacy, ma consente anche di accedere a siti e contenuti soggetti a restrizioni geografiche. Collegandosi a server situati in altri Paesi, l’utente può visualizzare piattaforme e servizi che potrebbero risultare bloccati nella propria area geografica, nel rispetto delle condizioni d’uso dei singoli servizi.

Protezione completa: VPN, antivirus e adblock

Il pacchetto TotalAV include anche una protezione antivirus integrata, pensata per individuare e bloccare software dannosi, oltre a una funzione di blocco degli annunci che contribuisce a ridurre il tracciamento e migliorare l’esperienza di navigazione. L’integrazione di più strumenti in un’unica soluzione rappresenta un vantaggio per chi desidera centralizzare la sicurezza digitale senza dover gestire abbonamenti separati.

Il servizio è compatibile con computer desktop, laptop, smartphone e tablet, offrendo protezione multi-dispositivo tramite applicazioni dedicate. Questo consente di estendere la sicurezza a tutti i device utilizzati quotidianamente, sia per lavoro sia per uso personale.

Rete globale di server e prestazioni

Total VPN mette a disposizione oltre 50 server distribuiti in diverse aree del mondo, tra cui Nord America, Europa, Asia, Sud America e Oceania. La possibilità di scegliere tra più località permette di ottimizzare la velocità di connessione e ampliare l’accesso ai contenuti online. L’azienda promuove il servizio come uno dei più veloci della propria categoria, con l’obiettivo di coniugare sicurezza e performance.

L’offerta include una garanzia di rimborso. Per chi desidera rafforzare la propria privacy online e proteggere i dispositivi con una soluzione unica, il pacchetto VPN, antivirus e adblock rappresenta un’opzione da valutare attentamente in base alle proprie esigenze digitali. Per conoscere l’offerta completa di TotalAV clicca qui.