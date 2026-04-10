 Prezzo speciale per il monitor LG da 29" (21:9), IPS e refresh rate a 100Hz
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Prezzo speciale per il monitor LG da 29" (21:9), IPS e refresh rate a 100Hz

Super occasione su Amazon per avere il monitor LG da 29 pollici con rapporto 21:9, pannello IPS e refresh rate da 100 Hz.
Prezzo speciale per il monitor LG da 29
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Super occasione su Amazon per avere il monitor LG da 29 pollici con rapporto 21:9, pannello IPS e refresh rate da 100 Hz.

Stai pensando di acquistare un monitor che sia bello grande per poter lavorare in modo più agevole e dividendo anche lo schermo in due ma non sei ancora riuscito a trovare la promozione giusta? Allora vai immediatamente su Amazon e dai un’occhiata a questa offerta. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il monitor LG da 29 pollici a soli 153 euro, invece che 199,99 euro.

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Monitor LG UltraWide: più produttività e meno sforzo

Con il monitor LG UltraWide riuscirai ad essere più produttivo durante le fasi di lavoro e affaticherai meno la vista. Gode infatti di uno straordinario pannello IPS WFHD da 2560 x 1080 p con la diagonale da 29 pollici in formato 21:9. È perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e gode di uno schermo antiriflesso con bassa emissione di luce blu.

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La tecnologia HDR 10 e il refresh rate da 100 Hz garantiscono immagini sempre perfette con un tempo di risposta minimo di 1 ms per non perderti nulla. I colori sono brillanti e fedeli all’originale anche quando le scene sono più buie. Ottimo dunque per guardare film o giocare ai videogame. Ha una cornice estremamente sottile su 3 lati e potrai sfruttare le porte HDMI e DP per collegarlo a computer e console.

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Pubblicato il 10 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
10 apr 2026
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