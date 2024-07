PREZZO STRACCIATO (16,99€) per le cuffie wireless di Philips

Design over ear e autonomia fino a 29 ore con una sola ricarica per Philips H4205BK/00, le cuffie wireless che oggi puoi acquistare al prezzo di soli 16,99 euro. Sono perfette per ascoltare la musica e i podcast, grazie all’integrazione di driver Neodym da 32 mm, ma anche per lo streaming di altri contenuti multimediali, per il gaming e per le chiamate.

Philips H4205BK/00, l’affare su Amazon

La struttura pieghevole e realizzata con materiali di alta qualità consente di portarle ovunque occupando poco spazio, anche nella borsa o nello zaino. C’è poi il pulsante Bass Boost che aumenta la presenza delle frequenze più basse e non manca nemmeno l’isolamento dai rumori esterni. A questo si aggiungono i comandi per la riproduzioni e per le telefonate. Ovviamente, il collegamento senza fili con smartphone, tablet e altri dispositivi avviene tramite Bluetooth. La scheda su Amazon include tutti gli altri dettagli a proposito di specifiche tecniche e funzionalità supportate.

Al prezzo di soli 16,99 euro, grazie allo sconto del 66% applicato in automatico, le cuffie wireless over ear di Philips (modello H4205BK/00 nella colorazione Nero) sono un must have. Il voto medio assegnato da oltre 4.600 recensioni lasciate sull’e-commerce è molto alto: 4,3/5 stelle.

La disponibilità è immediata e per gli abbonati Prime (inizia subito i 30 giorni di prova a costo zero, se non lo hai ancora fatto) c’è la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon. La confezione include il cavo da USB-A a USB-C per la ricarica della batteria interna (partendo da 0, si ottengono 4 ore di autonomia in soli 15 minuti).