PREZZO STRACCIATO per il Pixel Watch 2 di Google (-40%)

Pixel Watch 2 non ha bisogno di presentazioni: lo smartwatch di Google oggi è in sconto del 40% su Amazon. Basato sul sistema operativo Wear OS, vero e proprio punto di riferimento per il settore, integra funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, dell’attività fisica e non solo, grazie anche all’impiego di sensori evoluti, degli algoritmi di intelligenza artificiale e della tecnologia acquisita da Fitbit.

Google Pixel Watch 2 al suo prezzo minimo storico

Racchiuso in un telaio composto al 100% da alluminio riciclato, pesa solo 31 grammi (senza cinturino), è dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, del modulo GPS per una geolocalizzazione precisa e di un display AMOLED a colori su cui visualizzare ogni informazione. Il cuore pulsante, a livello di comparto hardware, è costituito dal processore Qualcomm 5100 progettato appositamente per questa categoria di dispositivi. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione.

Metti al polso Pixel Watch 2 al prezzo minimo storico di 239 euro, invece di 399 euro come da listino, grazie allo sconto del 40% (-160 euro) applicato in automatico. Non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire: ti basta metterlo nel carrello. La versione è quella con cassa in alluminio nero opaco e cinturino sportivo nero ossidiana.

Se lo ordini adesso, lo smartwatch di Google arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Puoi contare sull’affidabilità di Amazon sia per quanto riguarda la vendita che per la spedizione. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai a disposizione fino a due settimane. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.