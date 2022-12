McAfee Total Protection 2023 a prezzo stracciato

Il software più venduto della categoria Antivirus su Amazon è protagonista oggi di un’ottima offerta di fine anno: stiamo parlando di McAfee Total Protection 2023, proposto con uno sconto dell’81% sul prezzo di listino e con tre mesi di abbonamento aggiuntivi a costo zero. Vediamo tutti i dettagli.

Occasione su Amazon: McAfee Total Protection 2023 a -81%

Include tutto ciò che serve per la protezione di tre dispositivi a scelta tra sistemi operativi Windows, macOS, ChromeOS, Android e iOS. Tiene lontana ogni tipologia di codice maligno (malware, ransomware e così via) e si occupa di monitorare il Dark Web segnalando eventuali diffusioni non autorizzate dei propri dati. A questo si aggiunge un password manager in cui conservare le credenziali di accesso ad account e servizi. C’è anche una VPN per navigare in modo completamente anonimo e nascondere l’indirizzo IP durante lo svolgimento di ogni attività online. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi, l’aggonamento a MacAfee Total Protection 2023 per un totale di 15 mesi (anziché 12) è disponibile su Amazon al prezzo fortemente scontato di soli 14,99 euro invece di 79,95 euro come da listino. In casi di dubbi o domande, si può contare su un servizio di assistenza attivo 24/7.

Subito dopo aver completato l’ordine si riceverà il codice di attivazione via email, così da poter configurare immediatamente i dispositivi da tenere al sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.