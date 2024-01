PREZZO STRACCIATO per il nuovo Fire TV Stick 4K Max

I 30 euro di sconto proposti oggi da Amazon sul nuovo Fire TV Stick 4K Max lo rendono un affare da non perdere. È il dispositivo più recente della gamma, il più avanzato in termini di specifiche tecniche e funzionalità, in questo momento al suo prezzo minimo dal lancio. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza principali.

Nuovo Fire TV Stick 4K Max: l’affare Amazon di oggi

Oltre a poter trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV pronta per lo streaming in Ultra HD dei contenuti, include il supporto all’assistente virtuale Alexa e il supporto alla modalità Ambiente che mostra migliaia di opere d’arte e fotografie quando in standby. Tra le specifiche tecniche trovano posto il supporto alla connettività Wi-Fi 6E, la compatibilità con Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos, senza dimenticare i 16 GB di memoria interna e il potente processore quad-core da 2,0 GHz. In dotazione il telecomando con microfono integrato. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Come scritto in apertura, oggi il nuovo Fire TV Stick 4K Max è in offerta al prezzo minimo di 49,99 euro invece di 79,99 euro come da listino, grazie allo sconto di 30 euro applicato in automatico. La disponibilità è immediata e Amazon garantisce la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno.

È in offerta anche il nuovo Fire TV Stick 4K, a soli 37,99 euro invece di 69,99 euro come da listino, consigliato a chi cerca un modello più economico, ma senza voler rinunciare al supporto per la risoluzione Ultra HD. In entrambi i casi, la compatibilità è totale con le piattaforma di streaming più note, a partire da Netflix, Prime Video e Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.