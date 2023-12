Prezzo STRACCIATO per questo tablet Android 10" con WiFi e 4G LTE

Sei ancora in tempo per mettere sotto l’albero di Natale un tablet Android eccezionale. Se qualcuno della tua famiglia lo desidera o sei in vena di farti un auto regalo, questo è il momento perfetto. Con questo prodotto eccezionale non occorre spendere un patrimonio e soprattutto non rimani deluso.

Collegati al volo su Amazon dove in queste ore è spuntato un coupon del 40% che urla affare. Spuntalo per vedere il prezzo scendere a soli 83,99€ una volta che raggiungi la pagina del checkout.

Cosa aspetti? Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tablet Android da 10 pollici e tutte le comodità a tua disposizione

Ci sono tanti tablet sul mercato, ma se hai un budget ristretto senza voler rinunciare a niente allora affidati a questo modello. Con tutto al posto giusto è perfetto per ogni esigenza e soprattutto si fa utilizzare in totale libertà senza freni.

Con un display da 10 pollici che ti permette di avere una visione ampia su app e social, questo dispositivo vanta anche una risoluzione avanzata per regalarti maratone di serie TV, film e perché no, anche del sano gaming mobile.

Dalla sua parte ci sono anche speaker di ottima qualità, fotocamera frontale e posteriore e 128 GB di spazio da riempire un po’ come vuoi. Dopotutto con il sistema Android e i servizi Google integrati hai ben poco di cui andare stretto.

Come ti anticipavo, infine, al suo interno ha uno spazio apposito per una SIM. In questo modo puoi usare la connessione 4G LTE quando sei fuori casa e collegarti al WiFi quando lo hai a disposizione o sei nel tuo appartamento.

Insomma, cosa aspetti? Il coupon del 40% non durerà per sempre. Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo tablet Android a soli 83,99€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.