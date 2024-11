PREZZO STRACCIATO per POCO C75: è già Black Friday?

Cerchi un ottimo smartphone a un ottimo prezzo? Ecco a te l’offerta a tempo di Amazon sul modello POCO C75: non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Progettato per la fotografia e per i contenuti multimediali, ha in dotazione anche un’autonomia elevata e memoria interna in abbondanza. In questo momento la versione 8/256 GB è in sconto.

POCO C75: specifiche e caratteristiche dello smartphone

Integra un display da 6,88 pollici da 120 Hz, ampio e immersivo. Sotto la scocca batte il cuore pulsante di un processore octa core, mentre sul retro c’è una doppia fotocamera con AI e sensore principale da 50 megapixel. Non mancano poi NFC, supporto Dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.4, GPS, jack audio per le cuffie e lettore di impronte digitali posizionato sul lato. Conclude la scheda la batteria da 5.160 mAh con ricarica rapida. Il sistema operativo è Android con interfaccia HyperOS ed è previsto l’aggiornamento alla prossima versione 2. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo di soli 139 euro, lo smartphone POCO C75 nella configurazione appena descritta è un affare da cogliere al volo. Scegli la colorazione che preferisci tra Verde, Nero e Oro, la spesa non cambia. È in promozione a 119 euro anche l’edizione 6/128 GB, ma considerando la differenza di spesa irrisoria, si consiglia quella più avanzata.

È venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita prevista entro domani se lo ordini adesso. Se la tua intenzione è quella di regalarlo a Natale, compralo senza preoccupazioni: eventualmente, per restituirlo e ricevere un rimborso completo avrai tempo fino a metà gennaio.