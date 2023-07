La presa smart italiana di TP-Link a prezzo stracciato

È il dispositivo più venduto nella categoria Spine intelligenti e comandate di Amazon grazie alla sua affidabilità e alla semplicità di utilizzo: la presa smart italiana Tapo P105 di TP-Link oggi è in sconto al prezzo finale di 9,99 euro in occasione della giornata che conclude il Prime Day. Non ci sono coupon da attivare, l’offerta è applicata in automatico.

TP-Link Tapo P105: la presa smart a soli 9,99 euro

È dotata di connettività Wi-Fi e può essere controllata anche da remoto via applicazione su Android o iOS, per accendere o spegnere qualsiasi apparecchio o elettrodomestico alimentato. Non mancano la possibilità di programmare routine e il supporto ad Alexa e Assistente Google. Supporta tutte le prese a muro standard e può erogare fino a 2.300W di potenza. Inoltre, è realizzata in materiale autoestinguente UL94-V0 PC per la sicurezza della casa e della famiglia. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, dunque, c’è la possibilità di acquistare TP-Link Tapo P105 al prezzo finale di 9,99 euro. La presa intelligente sarà consegnata direttamente a domicilio entro domani, con spedizione gratuita. Un’ottima occasione per rendere la propria casa una smart home.

Approfitta delle ultime ore rimanenti dell’offerta, prima della chiusura del Prime Day, l’evento speciale riservato ai clienti Prime di Amazon. L’opportunità sarà disponibile solo fino alle 23:59 di mercoledì 12 luglio. Ricordiamo a coloro che non sono ancora abbonati che possono comunque partecipare e beneficiare degli sconti: basta avviare immediatamente il periodo di prova, senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.