PREZZO STRACCIATO per Ring Intercom al Prime Day (-55%)

Oggi al suo prezzo minimo storico, in occasione del Prime Day, Ring Intercom è un affare da cogliere al volo per trasformare la tua casa in una smart home. Si occupa di rivoluzionare il citofono tradizionale, aggiungendo funzionalità intelligenti. Grazie allo sconto del 55% lo puoi acquistare con una spesa davvero irrisoria: solo 44,99 euro.

Prime Day: minimo storico per Ring Intercom

Ti permette di comunicare con chi suona al campanello ovunque ti trovi, anche lontano da casa, attraverso un’applicazione su smartphone, grazie a un sistema audio bidirezionale. Ci sono anche la compatibilità con Alexa, la possibilità di aprire la porta o il cancello da remoto e di assegnare chiavi di accesso temporanee a parenti, amici o al corriere per la consegna di un pacco. L’installazione è semplice e alla portata di tutto, l’occorrente è incluso nella confezione, così come le istruzioni da seguire. Per tutti gli altri dettagli e per verificare se il tuo citofono è compatibile, dai uno sguardo alla descrizione completa e alla nostra recensione.

Al prezzo finale di soli 44,99 euro, con lo sconto del 55% applicato in automatico, Ring Intercom è davvero un ottimo affare. La disponibilità è immediata, con la spedizione gratuita e la consegna a domicilio prevista entro un paio di giorni al massimo. Molto interessanti anche i bundle con Echo Pop a 53,99 euro (-61%) e con Ring Indoor Camera a 64,99 euro (-59%), valuta qual è più conveniente per te.

Per ottenere l’accesso agli articoli scontati su Amazon durante il Prime Day, è necessario un abbonamento Prime. Attivalo subito senza costi, grazie alla prova gratuita di 30 giorni. Goditi tutti i vantaggi, potrai disdire il rinnovo prima della scadenza se non lo riterrai necessario.