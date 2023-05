Prezzo stracciato per questa SSD Samsung da 1 TB

Meglio affrettarsi prima del sold out: la SSD da 1 TB della linea Samsung 980 è in offerta su Amazon al suo prezzo minimo storico. Un’occasione più unica che rara, da cogliere al volo grazie alla promozione lanciata oggi dall’e-commerce, che propone l’unità in vendita con uno sconto del 49% rispetto al prezzo di listino. In altre parole, costa la metà.

Samsung 980: la SSD da 1 TB è a metà prezzo

Di tipo NVMe e basata sulla tecnologia PCIe 3.0, arriva a una velocità di 3.500 mAh nel trasferimento dati in fase di lettura (e a 3.000 MB/s in scrittura), così da ridurre al minimo le attese durante il caricamento e l’elaborazione dei contenuti, senza dimenticare i benefici in termini di avvio del computer. Le prestazioni sono di gran lunga superiori rispetto a quelle di un disco fisso tradizionale o di un’alternativa SATA, grazie anche all’impiego del sistema Intelligent Turbowrite.

Il fattore di forma è lo standard M.2. L’affidabilità è quella garantita da un brand leader nel mercato delle soluzioni per lo storage, rendendola ideale per l’upgrade hardware del PC in uso o per assemblarne uno nuovo. Ancora, completano la dotazione la modalità Full Power Mode e il software Magician. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il consiglio per gli interessati è ovviamente quello di non perdere tempo, non sappiamo quanto trascorrerà prima dell’inevitabile sold out. In questo momento, grazie allo sconto del 49% applicato in automatico da Amazon, è possibile acquistare la SSD Samsung 980 da 1 TB al prezzo finale di soli 66 euro, a conti fatti la metà rispetto al listino ufficiale.

Ricordiamo infine che l’e-commerce garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’ordine, la si riceverà a casa entro domani.

