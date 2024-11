PREZZO STRACCIATO per lo smartphone Motorola (Black Friday)

Progettato per un’esperienza multimediale senza compromessi, Motorola moto g85 5G è al suo prezzo minimo storico su Amazon. È merito dell’evento Settimana del Black Friday che ha appena preso il via e che propone lo smartphone con uno sconto di ben 143 euro rispetto al listino ufficiale. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

Motorola moto g85 5G: le specifiche dello smartphone

Integra un display Endless Edge da 6,67 pollici con pannello pOLED e risoluzione 2400×1080 pixel, perfetto per lo streaming, il processore Snapdragon 6s Gen3 affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30 W. Il sistema operativo è Android. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Puoi acquistare Motorola moto g85 5G al prezzo minimo storico di 206 euro invece di 349 euro come da listino, con un risparmio di 143 euro. Lo sconto è applicato in automatico. Se lo ordini adesso, lo smartphone sarà da te già entro domani con la spedizione gratuita. Puoi scegliere tra le colorazioni Cobalt Blue, Urban Grey e Olive Green quella che preferisci, la spesa non cambia.

