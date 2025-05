Prezzo stroncato per il Logitech G G309, il mouse gaming da 25K

Logitech G G309 LIGHTSPEED è un mouse eccellente per la tua postazione gaming che spicca di velocità e fluidità. Con lui tra le mani ti liberi dai cavi che limitano i movimenti e fai affidamento su un sensore ottico di ultima generazione. Non perdere lo sconto del 48% su Amazon e acquistalo a soli 49,49 euro invece di 94,98€ perché l’occasione è troppo ghiotta. Aggiungilo al carrello e ricevilo a casa in tempi record.

Un mouse per il gaming senza fili? Logitech G G309 LIGHTSPEED

Logitech G G309 LIGHTSPEED è un prodotto innovativo e che è stato concepito e creato ad hoc per soddisfare ogni esigenza quando sei davanti lo schermo del computer. Ovviamente per il gaming è eccezionale ma anche nelle azioni quotidiane non lascia nulla al caso con una serie di tecnologie accessorie e varie comodità che regalano comfort. È disponibile in colorazione nera ed è completamente wireless. Si collega a qualunque sistema operativo sfruttando il Bluetooth e garantendo connessioni che sono sia stabili che a bassa latenza così da non creare fastidiosi lag. Anche l’autonomia è una caratteristica da non sottovalutare: è necessaria una semplice pila AA per ottenere 300 ore di utilizzo.

Ma veniamo a noi, il suo design ergonomico accoglie il palmo della tua mano e garantisce un grip eccellente per essere sempre sul pezzo, anche quando devi muoverti velocemente. A supportare ogni spostamento c’è il sensore HERO che supporta fino a 25k DPI così da regolare la velocità a proprio piacimento e scattare all’infinito. I pulsanti sono ben 6 e sono tutti programmabili a piacere attraverso il software Logitech con cui accedi a diverse impostazioni della periferica. Se poi questo non è sufficiente, il peso di appena 86gr è la feature che te ne fa rimanere innamorato.

A soli 49,49 euro su Amazon con uno sconto del 48%, il mouse Logitech G G309 LIGHTSPEED è quello da acquistare ora.