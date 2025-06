Prezzo super per il campanello senza fili, impermeabile e con 60 diverse suonerie

Tutte le case hanno un campanello, ma non tutte ne hanno uno impermeabile, con 60 diverse suonerie e con 5 differenti livelli di volume. Se hai una casa grande che quando sei in giardino non senti chi suona alla porta o vuoi installarne uno in ufficio, in garage o nel tuo magazzino, il campanello Blendura è quello di cui hai bisogno. Oggi lo trovi in offerta su Amazon con il 15% di sconto e lo paghi solamente 11,04€.

3 ragioni per scegliere il campanello senza fili Blendura

Ottima copertura

Impermeabile, con 60 melodie e con volume regolabile

Installazione semplice

Facile da installare, semplice da utilizzare

Il campanello senza fili Blendura è un dispositivo che puoi installare comodamente anche senza fare buchi sul muro. Una volta installato hai la possibilità di scegliere quale suoneria utilizzare e il livello del volume. Così che puoi avere un segnale acustico diverso a seconda che suonino al portone principale o al cancelletto del giardino.

Questo campanello è una soluzione ottimale anche per gli spazi di lavoro. Con una copertura fino a 300 metri, infatti, il segnale acustico emesso può essere sentito in ogni punto del magazzino, così che corrieri, clienti e operatori possano sempre segnalare la propria presenza all’ingresso.

Visto il costo veramente molto basso e la semplicità d’installazione, il campanello senza fili Blendura è una soluzione ideale per le ville, i luoghi di lavoro, le fabbriche e tutti quegli edifici di grandi dimensioni nei quali è necessario installare un campanello senza dover prevedere interventi di muratura.

Ideale per chi…

Vive in ville o case con ampi spazi esterni

Ha bisogno di un sistema affidabile anche in esterno

Cerca un kit economico e resistente

Approfitta dell’offerta a tempo su Amazon per acquistare il campanello senza fili Blendura con il 15% di sconto e pagarlo solamente 11,04€.