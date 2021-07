PREZZONE D-Link router AC1200: cogli l'attimo (-25%)

Cogli l'attimo, perché è un ottimo momento per farlo: il router D-Link Gigabit Wireless AC 1200 vede sprofondare il prezzo del 25% e raggiungere il suo miglior prezzo di sempre, mettendo dunque a disposizione di tutti la qualità del brand e le performance di questo dispositivo ad un prezzo decisamente ragionevole. Più che ragionevole. E mai raggiunto prima di oggi.

D-Link, prezzone AC1200

44,90 euro contro il 59,98 euro canonici: -25% d'improvviso, cambiando completamente la fascia di prezzo entro cui gravita tradizionalmente un router di questo tipo. Si possono certo trovare altri router in questa fascia di prezzo, ma con l'AC1200 si può ambire a performance migliori nella gestione del traffico grazie al downgrade nel costo di cui approfittare su Amazon in queste ore. Cogli l'attimo, perché sconti di questo tipo consentono di dotarsi di strumenti di caratura superiore anche quando il tuo budget non te lo consente.

Spiega la scheda: “Tecnologia Wireless AC Wave 2 con velocità wireless dual-band combinate fino a 1.200 Mbps, che offre connettività wireless incredibilmente veloce con portata e affidabilità maggiori. […] Maggiore flessibilità grazie alle diverse modalità di utilizzo, come router Wi-Fi, Access Point, Repeater, ripetitore WISP e client wireless“. Inoltre “Il MU-MIMO con Advanced AC SmartBeam migliora la gestione della banda. Gioca online, riproduci film in 4K, trasferisci file e naviga in Internet con più dispositivi, contemporaneamente“. Quest'ultimo dato è fondamentale nell'ottica di un router che debba servire più dispositivi e più flussi di dati, dovendo gestire al meglio le singole richieste.

Quattro antenne esterne, corpo opaco, massima essenzialità nel design. Ma soprattutto un prezzo particolarmente suadente per chi deve riorganizzare la rete di casa e vuole garantirsi la massima tranquillità su videoconferenze, gaming, DaD, streaming e quante altre diverse necessità possano succedere contemporaneamente in una famiglia.