La prima Alpha di KDE Linux è ufficialmente disponibile

Dopo l’annuncio dello scorso novembre, KDE ha da poco reso disponibile la prima Alpha della sua distribuzione Linux ufficiale, vale a dire KDE Linux, conosciuto con il nome in codice “Project Banana”. La nuova distro è stata concepita per offrire un ambiente ottimizzato per il software KDE, combinando un desktop moderno, un’esperienza applicativa coerente e con software sempre aggiornato.

KDE Linux: la prima distribuzione ufficiale di KDE

KDE Linux è naturalmente una distribuzione pensata per girare intorno al software KDE, includendo il desktop Plasma 6.5, la raccolta di applicazioni KDE Gear 25.12 e Frameworks 6.18, tutti basati su Qt 6.9. L’obiettivo è fornire un’esperienza utente fluida e integrata, concentrandosi su stabilità, modernità e innovazione.

A differenza delle altre distribuzioni, KDE Linux adotta un approccio immutabile, con aggiornamenti mirati basati su immagini di sistema. L’approccio punta ad aumentare la sicurezza e la ripristinabilità in caso di problemi critici, con la possibilità di tornare a una delle ultime cinque immagini di sistema memorizzate. Il sistema utilizza snapshot Btrfs per il ripristino rapido.

Trattandosi di un sistema operativo che vuol essere sempre aggiornato, non manca il supporto Wayland, il server grafico più moderno e recente che garantisce un’esperienza utente fluida e all’avanguardia.

Per quanto riguarda la distribuzione del software, KDE Linux adotterà il formato Flatpak per Discover, che supporterà anche Snap e AppImage, oltre a strumenti come Distrobox, Toolbox e Homebrew per pacchetti tradizionali in ambienti containerizzati.

La distribuzione sarà compatibile con la maggior parte dei PC x86_64 con firmware UEFI e CPU Intel o AMD. A essere supportate nativamente saranno le GPU Nvidia a partire dalla GTX 1630 in poi, mentre GPU più vecchie richiederanno il driver sperimentale Nouveau.

La versione Alpha di KDE Linux è pensata per fornire un’anteprima di quello che sarà il sistema nella sua versione finale, oltre che essere rivolta agli sviluppatori e i collaboratori. Per provarla, basta recarsi nel server mirror ufficiale e scaricare l’ultima versione RAW. Saranno necessari almeno 40GB di spazio sul disco.