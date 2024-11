Prima opera di robot umanoide venduta per 1,2 milioni di euro

“Il valore chiave del mio lavoro è la sua capacità di fungere da catalizzatore per il dialogo sulle tecnologie emergenti. Questo ritratto del pioniere Alan Turing invita gli spettatori a riflettere sulla natura divina dell’AI e dell’informatica e a considerare le implicazioni etiche e sociali di questi progressi“. Queste parole non sono state pronunciate da un artista in carne e ossa, ma da Ai-Da, un robot umanoide la cui opera intitolata “AI God” è stata appena venduta all’asta per 1,2 milioni di euro… Ebbene, sì.

🍿 Sotheby's Countdown:

'A.I. God. Portrait of Alan Turing' by Ai-Da Robot (Aidan Meller) has crossed $1M and is now at $1.1M with 27 bids.

Is 'DOOM Party' by XCOPY next? The programmable work stands at $750,000 after a 4th bid. pic.twitter.com/qDw3qJiqBP

