Prime Day 2023: la guida all'evento Amazon

L’edizione 2023 del Prime Day è il nono appuntamento con l’evento organizzato da Amazon e dedicato in esclusiva ai clienti che hanno scelto di attivare un abbonamento Prime: il primo è andato in scena nel 2015 per celebrare il ventesimo anniversario dal debutto dell’e-commerce. Questa guida sintetica può tornare utile a coloro che vogliono approfittare dell’occasione e districarsi tra le migliaia di offerte, trovando quella giusta.

Guida al Prime Day 2023, l’evento di Amazon

La prima cosa da sapere è che l’evento dura 48 ore, più precisamente martedì 11 e mercoledì 12 luglio. Come già scritto, per partecipare e approfittare degli sconti è necessaria la sottoscrizione ad Amazon Prime. Per chi l’ha già fatto, nessun problema, mentre tutti gli altri possono iniziare il mese di prova gratuita ed eventualmente cancellare il rinnovo prima della scadenza, non andando dunque incontro ad alcuna spesa.

L’e-commerce ospita una pagina di riferimento, dove sono raccolte e aggiornate in tempo reale le offerte proposte: è raggiungibile all’indirizzo amazon.it/primeday, sia da smartphone o tablet che da computer.

Vale inoltre la pena segnalare un’altra sezione, piuttosto nascosta, dedicata ai codici promozionali personalizzati, accessibile all’indirizzo amazon.it/le-mie-promozioni.

Infine, poniamo all’attenzione dei lettori la possibilità di ottenere 6 euro di sconto con una ricarica del proprio conto da almeno 40 euro. Conviene soprattutto se si ha intenzione di fare acquisti durante il Prime Day. Anche in questo caso, per saperne di più rimandiamo al regolamento completo.

Vale infine la pena ricordare che, attivando il mese di prova gratuita dell’abbonamento Prime, si ha accesso anche all’intero catalogo della piattaforma Prime Video con film, serie e show da guardare in streaming da qualsiasi dispositivo. I vantaggi inclusi nella sottoscrizione sono tanti: per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.