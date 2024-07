Prime Day 2024: migliori offerte LEGO

L’occasione perfetta per scegliere il tuo nuovo set LEGO (o quello da regalare) è qui, grazie al Prime Day 2024 al via oggi su Amazon. Trova quello giusto per te o per la persona a cui vuoi fare una sorpresa, ce ne sono tanti in sconto. Ti segnaliamo i migliori.

Set LEGO in offerta al Prime Day: i migliori

La riproduzione a mattoncini de La Grande Onda di Hokusai è in offerta a -24%. Un pezzo da collezione, da esporre in casa o in ufficio, approfittando del grande risparmio proposto in questo momento.

Già al suo prezzo minimo storico anche l’albero Bonsai, molto apprezzato per il suo stile elegante e decorativo, perfetto per la scrivania, ma non solo.

I più romantici possono puntare sulle rose rosse a soli 13,40 euro. Un’idea regalo perfetta. Lo stesso vale per i fiori di loto, per i girasoli e per i narcisi.

Cambiamo decisamente genere con il suggestivo diorama della Sala del trono di Star Wars, in promozione a -19% per l’evento su Amazon.

Un grande classico è la scatola con mattoncini misti per dare libero spazio alla fantasia. Quella da 484 pezzi è in sconto del 22%.

Molto simpatico l’omaggio dallo stile vintage alla fotocamera retro, disponibile a soli 17 euro. Include anche le pellicole.

Con il 20% di sconto, la Grande Piramide di Giza è uno dei più bei modelli lanciati di recente.

Chiudiamo con un classico intramontabile: la Stazione di polizia della serie LEGO City, in sconto del 30%. Include diverse minifigure, la macchina degli agenti e il camion della spazzatura.

Partecipare al Prime Day e acquistare prodotti scontati su Amazon richiede un abbonamento Prime. Attivalo ora, senza spese grazie ai 30 giorni di prova gratuita. Avrai accesso a tutti i benefici della sottoscrizione e potrai disattivare il rinnovo prima della scadenza.