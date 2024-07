Prime Day e action cam: AFFARE sul bundle GoPro HERO10 Black

Se cerchi la action cam giusta per seguirti nelle tue vacanze o durante le avventure estive che hai in programma, ecco l’offerta che fa per te: oggi, in occasione del Prime Day su Amazon, il bundle dedicato a GoPro HERO10 Black è in forte sconto e ha raggiunto il suo prezzo minimo storico.

Prime Day: bundle GoPro HERO10 Black

Sono inclusi l’impugnatura flottante chiamata The Handler, una batteria ricaricabile per non rimanere mai a secco sul più bello e la custodia per il trasporto. La videocamera ha in dotazione il potente motore GP2 per prestazioni elevate e all’altezza delle aspettative in ogni ambito, comandi touch, frequenza dei fotogrammi raddoppiata rispetto alla generazione precedente, acquisizione di video 5.3K a 60 fps e di fotografie da 23 megapixel, la tecnologia HyperSmooth 4.0 per la stabilizzazione e molto altro ancora. Fai un salto alla scheda del prodotto per tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e della funzionalità supportate.

Al prezzo minimo storico di soli 239 euro il bundle dedicato all’action cam GoPro HERO10 Black è un affare da cogliere al volo, per catturare i momenti migliori di questa estate dalla prospettiva migliore. Per ottenere lo sconto non servono coupon o codici promozionali, è applicato in automatico: devi solo metterlo nel carrello e confermare l’ordine, arriverà a casa tua con la spedizione gratis entro pochi giorni.

Comprare articoli in promozione su Amazon durante l’evento Prime Day 2024 richiede un abbonamento Prime. Fortunatamente, lo puoi attivare a costo zero, grazie ai 30 giorni di prova. Avrai così immediatamente pieno accesso a tutti i vantaggi inclusi e potrai annullare il rinnovo prima della scadenza, se lo vorrai.