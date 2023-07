ASUS Vivobook 16X è protagonista al Prime Day

Lo schermo ampio in dotazione a ASUS Vivobook 16X lo rende il notebook ideale per chi si trova quotidianamente a dover gestire più operazioni in contemporanea e ha dunque bisogno di spazio per il multitasking. Ideale per la produttività, grazie a un comparto hardware di tutto rispetto che garantisce prestazioni elevate, oggi è protagonista di un’offerta dedicata durante il Prime Day su Amazon. Partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

L’offerta del Prime Day su ASUS Vivobook 16X

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti: display da 16 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, certificazione TÜV Rheinland e superficie antiriflesso, processore Intel Core i5-1235U con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth, tre porte USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB 3.2 Type-C, uscita video HDMI 1.4, jack audio combo da 3,5 millimetri, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. C’è anche il rivestimento Antimicrobial Guard Plus che inibisce la proliferazione di virus e batteri sulla superficie. Per altre informazioni e immagini consultare la scheda del prodotto.

Vale dunque la pena segnalare la possibilità di acquistare il notebook ASUS Vivobook 16X, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Argento, al prezzo finale di 499 euro grazie allo sconto proposto in questo momento. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio garantita entro domani.

È una delle promozioni di questo Prime Day, l’evento esclusivo organizzato da Amazon per i suoi abbonati Prime. Si svolge oggi e domani, martedì 11 e mercoledì 12 luglio. Se non sei ancora abbonato, puoi iniziare subito il tuo mese di prova gratuito e usufruire di tutti i benefici senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.