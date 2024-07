Prime Day: GIÙ IL PREZZO degli auricolari CMF Buds by Nothing

Cancellazione del rumore, tecnologia Ultra Bass 2.0 e resistenza all’acqua IP54 per CMF Buds, gli auricolari wireless di Nothing che oggi puoi acquistare su Amazon a un prezzo molto conveniente, approfittando dello sconto proposto in occasione del Prime Day. Ai punti di forza già elencati, pensati per ascoltare musica, podcast e altri contenuti multimediali con una qualità sonora elevata, si aggiunge il design ricercato.

CMF Buds by Nothing: l’offerta del Prime Day

Grazie a un microfono HD esterno e al processore interno, bloccano i disturbi per un’esperienza di ascolto senza compromessi. La fedeltà del comparto audio è certificata da Dirac Opteo. Per quanto riguarda l’autonomia, si arriva a 35,5 ore di durata complessiva, sfruttando la custodia di ricarica in dotazione. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce, dove puoi trovare tutti gli altri dettagli a proposito di specifiche tecniche e funzionalità.

Gli auricolari wireless CMF Buds di Nothing al prezzo finale di soli 29 euro sono un must have. La colorazione è Arancione, quella visibile in queste immagini. Ricordiamo che lo sconto è applicato in automatico, senza richiedere l’attivazione di coupon o l’applicazione di codici promozionali. Verifica le tempistiche della spedizione nella scheda del prodotto: stanno andando a ruba e le scorte disponibili a magazzino potrebbero esaurirsi in fretta.

Acquistare prodotti a prezzi ridotti su Amazon durante il Prime Day è un’opportunità riservata a chi dispone di un abbonamento Prime. Non ce l’hai? Nessun problema: attivalo ora senza costi aggiuntivi, sfruttando la prova gratuita di 30 giorni. In questo modo, potrai accedere a tutti i vantaggi inclusi e, se lo riterrai opportuno, sari in grado di disattivare il rinnovo automatico.