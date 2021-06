Al sangue o ben cotta? Di solito si inizia con questa domanda e piovono risposte di ogni tipo: per me più cotta, per me un filo rosata, io la preferirei ben al sangue. Ma il segreto del barbecue è rendere tutti felici con un lavoro fatto di esperienza e competenza, nonché realizzato con i giusti strumenti. Meater è il regalo che il Prime Day offre a tutti gli appassionati di grigliate, perché ne rappresenta il vero segreto per arrivare al miglior risultato possibile in cottura senza margini di errore.

Due le versioni disponibili con il 30% di sconto solo per questi due giorni di offerta:

Meater (da 99 a 69,7 euro)

(da 99 a 69,7 euro) Meater+ (da 119 a 83,3 euro)

Pochi euro che al prossimo barbecue tra amici faranno tutta la differenza del mondo.

Meater, il segreto del barbeque

Meater è un termometro “smart” che, grazie alla connessione bluetooth, consente di trasmettere la temperatura sull'apposita applicazione. Così facendo, insomma, non bisogna indovinare la cottura guardando la parte esterna (spesso ingannevole): il termometro offre una visione precisa del punto di cottura raggiunto, consentendo così di togliere il pezzo di carne nel momento migliore e servirlo in tavola tra gli applausi degli amici.

“A differenza di altri termometri intelligenti da cucina“, spiega il gruppo, “MEATER Plus è dotato di una sonda in acciaio inossidabile e ceramica completamente wireless, che, grazie a due sensori, monitora sia la temperatura interna della carne (fino a 100°C) sia quella dell'ambiente circostante (fino a 275°C). Tutta la tecnologia, quindi, è contenuta all'interno della sonda, eliminando la necessità di cavi esterni“. L'app sfrutta questi parametri per consentire di stimare i tempi di cottura con estrema precisione e permette quindi di cuocere la carne con molta più semplicità, con minor necessità di controllo (un eventuale bbq a gas non dovrà dunque essere ripetutamente aperto) e tutto ciò consente di ottenere immediatamente risultati migliori.

L'app è completa ed intuitiva, consentendo di stimare la cottura per ogni tipo di carne e pesce. La copertura del segnale bluetooth è decisamente ampia (10 metri nella versione base, 50 metri nella versione plus), quindi ci si potrà tranquillamente sedere a tavola con gli amici ed attendere che una notifica avvisi della necessità di monitorare l'andamento della cottura al momento giusto.

Al termine della giornata, il sensore Meater+ potrà andare direttamente in lavastoviglie senza alcun problema, potendo così essere pulito in profondità grazie alla sua forte resistenza.

Ma ripartiamo da capo: quando chiederai “al sangue o ben cotta?” ricorda di diffidare di chi risponde nel modo sbagliato: il bbq è una religione e la cottura al sangue è un dogma. E Meater+ sarà la tua benedizione.