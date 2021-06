Prime Day: chiavetta USB 128GB con lettore impronte

Se siete alla ricerca di una pendrive che sia non solo capiente, ma anche sicura, il Prime Day di Amazon offre un’occasione imperdibile. Stiamo parlando della Lexar JumpDrive Fingerprint F35, una chiavetta USB che integra un lettore di impronte digitali.

Pendrive Lexar JumpDrive Fingerprint F35: caratteristiche tecniche

Nella sostanza è una tradizionale unità flash con interfaccia USB 3.0, la quale garantisce velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Il design riprende quello classico della gamma Lexar, con un pratico coperchio a scorrimento che protegge il connettore quando non in utilizzo. Inoltre, il corpo è realizzato completamente in metallo conferendo maggiore robustezza alla pendrive. Il taglio in considerazione è quello da 128GB, che a nostro avviso rappresenta il compromesso migliore tra prezzo e capacità. Tuttavia, se dovessero risultare insufficienti, è disponibile una variante da 256GB anch’essa in offerta.

Come anticipato però il punto di forza della chiavetta è la sicurezza. Non manca infatti il supporto alla crittografia AES 256 che protegge i dati in caso di furto o smarrimento. Ciliegina sulla torta è naturalmente il lettore di impronte, con lo scanner posto sul lato superiore. Non necessita di alcuna configurazione, è plug and play supportando sia Mac che Windows. Il lettore è in grado di memorizzare fino a 10 impronte diverse, il che significa che possiamo condividere l’accesso ai dati con le persone più fidate. Da non trascurare anche la qualità del sensore, in grado di riconoscere l’impronta in meno di un secondo. Una soluzione pratica ed estremamente sicura, ad un prezzo decisamente accessibile.

Grazie al Prime Day la variante da 128GB è disponibile su Amazon a soli 48 euro con uno sconto del 23% sul prezzo di listino.