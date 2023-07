Prime Day: scopri subito i tuoi codici promozionali

Ormai, quasi tutti sanno che la prossima settimana (martedì 11 e mercoledì 12 luglio) andrà in scena l’edizione 2023 del Prime Day, l’evento organizzato da Amazon e dedicato in esclusiva agli abbonati Prime. Pochi sanno, però, che fin da subito è possibile attivare una serie di codici promozionali personalizzati riservati dall’e-commerce a ogni singolo utente. Puoi scoprire quali sono i tuoi non devi far altro che visitare la pagina dedicata.

Codici promo personalizzati per il Prime Day: scopri i tuoi

All’indirizzo amazon.it/le-mie-promozioni si trovano le offerte delle quali approfittare in un click. Ad esempio, oggi ci sono quelle sui prodotti di seconda mano, ben tre mesi di accesso gratuito agli eBook di Kindle Unlimited e la possibilità di ottenere uno sconto del 15% sulla creazione di una Lista Nascita. Ci si trova di fronte a una schermata come quella mostrata qui sotto.

Come scritto in apertura, le promozioni potrebbero variare da un utente all’altro. Non resta che dare uno sguardo alla pagina dedicata per trovare le proprie.

Tutto ciò che serve per partecipare al Prime Day dell’11 e 12 luglio è un abbonamento Prime attivo. Chi ancora non lo ha fatto, può iniziare subito il mese di prova gratis ed eventualmente cancellare il rinnovo prima della scadenza. Tra i vantaggi della sottoscrizione citiamo l’accesso all’intero catalogo di contenuti in streaming su Prime Video.

