Verso il Prime Day: ecco come ottenere il coupon da 10€

In questo percorso di avvicinamento al Prime Day, c’è un modo per poter dare una mano alle piccole aziende italiane mettendosi in tasca anche un piccolo guadagno. Si tratta dell’iniziativa che Amazon ha lanciato proprio in favore delle PMI che distribuiscono tramite il proprio marketplace, un’offerta che consente a chi acquista di pagare pochissimo il prodotto grazie ad un buono sconto pari a 10 euro).

Verso il Prime Day: come avere un coupon da 10 euro

Funziona così: chiunque acquisti un prodotto entro il 12 ottobre all’interno del catalogo di una gamma selezionata di aziende, ha in cambio un buono spesa da 10 euro che l’utente stesso potrà utilizzare fin dal 13 ottobre all’interno degli sconti del Prime Day. Questa cifra è completamente finanziata da Amazon, che tende così la mano alle piccole aziende e al tempo stesso regala ai propri utenti un’opportunità per avere oggetti di uso comune a costo minimo.

Qualche esempio:

Trattasi ovviamente di esempi casuali, né migliori né peggiori delle moltre altre offerte disponibili in questo speciale catalogo. Spulciare qui dentro può regalare opportunità, può offrire una carezza ad una azienda che sta cercando un rilancio in una annata così complessa e può regalare 10 euro ulteriori da spendere fin dal 13 ottobre ancora su Amazon.