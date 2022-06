Prime Day: la festa degli sconti è già iniziata

Mancano ancora due settimane all’evento più atteso dell’anno dai clienti Amazon Prime, ma sull’e-commerce gli sconti sono già iniziati. In attesa del Prime Day 2022, in scena nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 luglio, gli abbonati al servizio possono approfittare fin da subito di promozioni a loro dedicate.

Il conto alla rovescia per il Prime Day 2022

Prendono il via oggi, martedì 21 giugno, le offerte anticipate proposte della piattaforma e riservate in esclusiva a chi dispone di una sottoscrizione. Interessano una vasta gamma di prodotti e servizi, vediamo quali nel dettaglio.

Amazon Fresh : 5 euro di sconto con l’acquisto di cinque articoli inclusi in una specifica selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

: 5 euro di sconto con l’acquisto di cinque articoli inclusi in una specifica selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia. Amazon Music Unlimited : chi non ha mai provato il servizio può accedervi per quatto mesi e senza costi aggiuntivi. Il catalogo include 90 milioni di brani senza pubblicità e milioni di podcast.

: chi non ha mai provato il servizio può accedervi per quatto mesi e senza costi aggiuntivi. Il catalogo include 90 milioni di brani senza pubblicità e milioni di podcast. Audible : chi non ha mai provato il servizio (o ha cancellato l’abbonamento da almeno sei mesi) può sottoscriverlo al prezzo mensile di soli 2,95 per sei mesi. Si ottiene così l’accesso a migliaia di audiolibri, podcast e serie audio.

: chi non ha mai provato il servizio (o ha cancellato l’abbonamento da almeno sei mesi) può sottoscriverlo al prezzo mensile di soli 2,95 per sei mesi. Si ottiene così l’accesso a migliaia di audiolibri, podcast e serie audio. Kindle Unlimited: i clienti Amazon Prime possono accedere per tre mesi senza costi aggiuntivi al servizio. Propone oltre un milione di eBook da leggere su tutti i dispositivi.

A queste opportunità di aggiungono le migliaia di offerte disponibili come ogni giorno sull’e-commerce, incluse quelle delle categorie Elettronica e Informatica.

Un’opportunità per PMI e Made in Italy

Il Prime Day sarà, come sempre, anche l’occasione per promuovere i prodotti e l’attività delle piccole e medie imprese. Una vetrina per le eccellenze del Made in Italy. Chiudiamo con le parole di Jamil Ghani, Vice Presidente di Amazon Prime.

Con le piccole e medie imprese e i brand nazionali che i nostri clienti amano e di cui si fidano, siamo entusiasti di garantire le nostre migliori offerte Prime Day a un numero ancora maggiore di clienti in tutto il mondo. Quest’anno sarà ancora più semplice per i clienti Amazon Prime trovare le migliori offerte grazie ai consigli personalizzati e ai promemoria di Alexa. Non è mai stato così facile per i clienti Amazon Prime fare acquisti, risparmiare e

sfruttare al meglio il Prime Day.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.