Amazon Prime Day 2022: sarà nei giorni 12 e 13 luglio

Il Prime Day 2022 si terrà nei giorni 12 e 13 luglio (martedì e mercoledì). La grande festa dedicata agli utenti Amazon Prime è dunque fissata: saranno 48 ore di offerte eccezionali, inseguendo le meraviglie del Black Friday e declinando questa bulimia di sconti in un’occasione tutta dedicata all’utenza iscritta al programma Prime.

Prime Day 2022: 12 e 13 luglio

In attesa di capire come sarà organizzato l’evento, Amazon preannuncia novità sul fronte Alexa per voce del Vice Presidente di Amazon Prime, Jamil Ghani: “Quest’anno sarà ancora più semplice per i clienti Amazon Prime trovare le migliori offerte grazie ai consigli personalizzati e ai promemoria di Alexa. Non è mai stato così facile per i clienti Amazon Prime fare acquisti, risparmiare e sfruttare al meglio il Prime Day“. Come sempre ci sarà un supporto particolare per le piccole e medie imprese che hanno affidato ad Amazon le proprie spedizioni e ci sarà una attenzione particolare alla wish list per fare in modo che nessuna offerta possa andare perduta in questa due-giorni ad altissimo ritmo.

Le offerte del Prime Day compariranno a tempo debito su questa pagina. Sebbene le offerte siano dedicate esclusivamente agli abbonati Prime, occorre ricordare come chiunque abbia di fatto questa opportunità. Il primo mese di abbonamento ad Amazon Prime, infatti, è completamente gratuito: è sufficiente iscriversi oggi stesso, dunque, per godere dei privilegi del servizio fino a metà luglio, quando il Prime Day sarà già terminato. A quel punto sarà sufficiente cancellarsi ed evitare qualsiasi addebito, avendo già approfittato dei grandi vantaggi del Prime Day ed avendo assaggiato per qualche settimana tutti i privilegi che questo abbonamento mette a disposizione.

Le consegne veloci e gratuite degli ordini Prime Day sono possibili grazie alla rete di trasporti internazionale di Amazon, supportata da una combinazione vincente di tecnologie innovative, servizi di trasporto, affiliati e partner. Amazon continua a costruire, innovare e scalare questo network nel mondo – dai treni e i camion, fino ad aerei, furgoni ed altri mezzi – con un’attenzione particolare a sicurezza, sostenibilità – grazie all’uso crescente di veicoli elettrici – benessere e crescita professionale delle persone e dei partner che lavorano per far arrivare le consegne a destinazione

Appuntamento al 12-13 luglio, quindi: il Prime Day 2022 sta per arrivare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.