Il fascino intramontabile dei vinili, tornati prepotentemente di moda, insieme alle tecnologie wireless di oggi: il giradischi Jam Spun Out riunisce le due componenti in un design elegante. A rendere il prodotto ancora più interessante è la possibilità di acquistarlo in queste ore su Amazon con il 30% di sconto sul prezzo di listino grazie al Prime Day 2021.

Vinile e Bluetooth insieme in questo giradischi: l'offerta al Prime Day

Legge dischi a 33, 45 e 78 giri, dispone di un ingresso audio ausiliario e di un'uscita per le cuffie, ma anche del supporto al Bluetooth per la trasmissione senza fili. Include inoltre la possibilità di convertire in digitale gli album e i singoli in vinile. Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

Per chi desidera avvicinarsi al mondo del vinile, il giradischi Jam Spun Out è un'ottima scelta, soprattutto oggi che può essere acquistato al prezzo di soli 80,49 euro invece di 114,99 euro come da listino, in occasione del Prime Day su Amazon.