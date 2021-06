Prime Day: prezzaccio per il kit Logitech MK270

Stop obbligato qui per chi sta cercando mouse e tastiera wireless: oggi il kit Logitech MK270 è proposto su Amazon con uno 43% di sconto sul prezzo di listino in occasione del Prime Day 2021. Un'occasione davvero irrinunciabile per allestire una postazione desktop libera dal fastidio dei cavi.

Mouse e tastiera wireless Logiteck: occasione al Prime Day

Il dongle USB per la connessione è incluso. A caratterizzare le periferiche il design ergonomico e le ampie possibilità di personalizzazione così da andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti, in termini di produttività e non solo. Tutto questo senza dimenticare l'autonomia delle batterie interne: 24 mesi per la tastiera, 12 mesi per il mouse. Per tutte le altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

La qualità è quella garantita dal marchio, leader assoluto del settore. Il kit Logitech MK270 è acquistabile oggi al prezzo di soli 19,99 euro, mai come basso come oggi in concomitanza con l'Amazon Prime Day.