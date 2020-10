Tra le offerte lampo del Prime Day su Amazon un accessorio che non può mancare in ufficio, la plastificatrice per conservare i documenti più importanti o per proteggere quelli da appendere o esporre. Il kit di Crenova è acquistabile fino all’esaurimento delle unità disponibili con il 20% di sconto sul prezzo di listino.

Plastificatrice e taglierina in sconto per il Prime Day

Include la taglierina per perfezionare il risultato finale e lo strumento utile ad arrotondare gli angoli. Supporta fogli con formato fino all’A4 e può essere utilizzata anche con le carte di credito. La velocità è pari a 50 fogli ogni ora e il tempo di riscaldamento necessario all’accensione è pari a soli 3-5 minuti.

Presenti una spia verde che si illumina quando il dispositivo è pronto per plastificare e la leva ABS progettata per prevenire l’inceppamento della carta: è sufficiente premerla per per rilasciare il foglio o il sacchetto rimuovendoli senza sforzo. Inclusi nel prezzo di 23,99 euro ben 20 sacchetti di laminazione, cinque per i formati A4 e A5, altri dieci per l’A6.