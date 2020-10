Tra le offerte del Prime Day su Amazon, una è dedicata a chi alla scrivania si trova a dover gestire una moltitudine di dispositivi come computer, monitor, sistemi di backup, altoparlanti, stampanti, router, smartphone, tablet e così via: la multipresa intelligente di KinCam è acquistabile oggi con uno sconto del 32% sul prezzo di listino.

Prime Day: sconto sulla multipresa intelligente di KinCam

Si connette alla rete WiFi e consente di interagire con i singoli apparecchi collegati tramite applicazione mobile (dunque anche da remoto) oppure tramite comandi vocali interagendo con Assistente Google o Alexa: basterà chiedere all’IA di accendere o spegnere un device. Ancora, è garantito il supporto a IFTTT così come alla programmazione di eventi specifici: accensione in base all’orario, al giorno della settimana ecc.

Realizzata in materiale ABS ignifugo e di alta qualità, può contare sulla certificazione CE. Oggi è possibile acquistarla su Amazon in occasione del Prime Day al prezzo di soli 25,15 euro invece di 36,99 euro come da listino. È un’offerta lampo: gli interessati non perdano tempo, le unità disponibili sono limitate. Ricordiamo che le promozioni sono riservate a chi è in possesso di un abbonamento Prime