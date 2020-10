Dispositivo antiabbandono per auto: oggi è gratis!

Solo per la giornata di oggi il dispositivo antiabbandono per auto (che, va ricordato, da alcuni mesi è obbligo di legge per chiunque abbia bimbi piccoli in famiglia) è gratis. Gratis, esatto: costo zero. Questa opportunità è disponibile grazie alla combinazione di due elementi:

lo sconto del Prime Day

il Bonus Seggiolino

Grazie agli sconti messi a disposizione su Amazon, infatti, è possibile acquistare due dispositivi antiabbandono ad una cifra inferiore a 30 euro, sapendo al tempo stesso che il Bonus Seggiolino da 30 euro consente di cancellare del tutto anche questo costo residuo. Questa possibilità, però, è limitata alla giornata di oggi: mentre il Bonus Seggiolino proseguirà nel tempo, il Prime Day è invece destinato a terminare questa sera ed i costi dei dispositivi torneranno ai loro livelli antecedenti.

Dispositivo antiabbandono gratis: ecco come

Il primo passo da compiere è chiedere il Bonus Seggiolino (qui le istruzioni dettagliate): una volta ottenuto, ci saranno 30 giorni di tempo per poterlo utilizzare.

Per poter avere il dispositivo antiabbandono gratis occorre quindi scegliere una delle due opzioni disponibili al di sotto dei 30 euro, affinché la spesa possa essere completamente annullata dal bonus. Le due soluzioni, molto simili, sono le seguenti:

Tippy Pad (29,99 euro)

(29,99 euro) Qshino by UnipolSai (29,99 euro)

In entrambi i casi il prezzo originario era pari a circa 40 euro, portato sotto i 30 soltanto in occasione del Prime Day (e quindi soltanto fino alla mezzanotte di oggi). In entrambi i casi, inoltre, il dispositivo è conforme alle prescrizioni tecniche costruttive/funzionali del decreto 2 Ottobre 2019, n. 122 che stabiliscono i criteri per il godimento del bonus.

Chiunque può accedere all’offerta del Prime Day: gli abbonati ad Amazon Prime possono accedervi con un click, mentre chi non è ancora abbonato non deve far altro che richiedere il mese gratuito di prova ed approfittarne immediatamente.

L’occasione è oggi

Il dispositivo antiabbandono era diventato obbligo di legge in risposta ad alcuni tragici casi di cronaca relativi a bambini lasciati in auto per errore: tragedie che hanno segnato a fondo l’opinione pubblica e che hanno trovato risposta in semplici dispositivi di allarme che segnalano al genitore l’eventuale presenza in auto di un bimbo dopo che ci si è allontanati dalla vettura. Il lockdown e la pandemia hanno fatto dimenticare il tutto, ma il dispositivo antiabbandono era e rimane un obbligo e l’eventuale mancata adozione può portare a sanzioni fino a 333 euro: solo per oggi adeguarsi è tuttavia gratis, quindi approfittarne immediatamente è una mossa intelligente per la sicurezza dei propri bimbi e per salvaguardare il proprio portafoglio.