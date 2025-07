Prime Day last minute: la Top 10 delle offerte hi-tech

Il Prime Day 2025 si concluderà tra poche ore, alla mezzanotte di oggi. C’è comunque ancora tempo per accedere alle promozioni e risparmiare. Ti ricordiamo che l’evento è riservato in esclusiva a chi ha un abbonamento Prime attivo. Qui è dove ti proponiamo la Top 10 delle offerte hi-tech disponibili in questo momento.

Top 10 offerte hi-tech al Prime Day 2025

Partiamo da un grande classico di Amazon, la Fire TV Stick HD in sconto del 40% rispetto al listino ufficiale. È perfetta per trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV.

Pulizie in casa? Ci pensa ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è in offerta a -40% rispetto al miglior prezzo recente e sta letteralmente andando a ruba.

Facciamo un salto in ambito mobile con il nuovo iPhone 16e il cui prezzo tagliato del 20% sta facendo gola a molti.

Merita una citazione un altro dispositivo Apple: il tablet iPad con chip A16, di ultima generazione: a soli 335 euro è un must have.

Pronto per le vacanze? Non dimenticare di mettere in valigia il Kindle Paperwhite per avere sempre con te i tuoi libri preferiti da leggere, anche sotto l’ombrellone. Lo trovi al suo prezzo minimo storico.

Dalla diagonale perfetta per ogni stanza della casa, la Xiaomi TV F da 32 pollici a soli 139 euro è imperdibile, considerando le funzionalità smart incluse.

Potenza bruta e design si fondono nel notebook ASUS TUF Gaming F15 con processore Intel Core i7 e scheda video NVIDIA GeForce RTX. Non è mai stato così conveniente.

Appena annunciato, il nuovo Samsung Galaxy Watch8 è in sconto durante il preordine. Unisce design e una misurazione precisa dei parametri biometrici, per l’attività fisica e il benessere.

Concludiamo con due offerte dedicate alla sicurezza della casa, fondamentali in questo periodo di vacanze. La prima è lo sconto del 40% su EZVIZ CP4, lo spioncino digitale che puoi controllare tramite lo schermo da mettere all’interno (incluso) o da remoto via smartphone.

L’altra è invece un best seller: Tapo C210, la telecamera per la videosorveglianza degli interni proposta oggi esattamente a metà prezzo. Perfetta per partire in tutta tranquillità.

Come anticipato in apertura, ti ricordiamo che il Prime Day 2025 terminerà a mezzanotte. Trovi le altre offerte sull’e-commerce. C’è la consegna gratuita su tutti gli articoli in promozione.