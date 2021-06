Prime Day: Nintendo Switch con docking in offerta

Se siete alla ricerca di un’ottima idea regalo, rivolta soprattutto ai bambini, ma che affascina non poco anche gli adulti, il Prime Day ha la soluzione perfetta. Stiamo parlando naturalmente di Nintendo Switch, la console ibrida in grado di mettere d’accordo i giocatori di tutte le età.

Nintendo Switch: caratteristiche tecniche

La Switch rappresenta l’ultima ammiraglia della azienda nipponica, ed è l’unica console ibrida attualmente presente sul mercato. Parliamo infatti di una console 2 in 1, utilizzabile sia come macchina fissa da salotto, che come portatile. All’interno è presente una docking station dedicata sia alla ricarica che alla connessione su TV. La console vera e propria, infatti, andrà alloggiata al suo interno quando non viene utilizzata in modalità portatile. Una soluzione che nella sostanza permette di avere due dispositivi con un solo acquisto.

La console offre un ampio display da 6,2 pollici con una risoluzione HD di 720p touchscreen capacitivo a 10 punti, ma in modalità dock supporta una risoluzione nativa Full HD (1920×1080). Fantastica la possibilità di connettere fino a 8 console per giocare in multiplayer locale, senza la necessità di una connessione a internet. Sono ovviamente presenti le connessioni wireless Wi-Fi e Bluetooth per il gioco online, la navigazione e la connessione di periferiche come le cuffie. Non manca, però, il jack da 3,5mm combinato per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono. Interessante la modalità “tavolo” che seppur con un display piuttosto contenuto, permette di separare la console dai Joy-Con e condurre partite multigiocatore con una singola piattaforma. Per quanto riguarda la memoria, infine, quella integrata si limita a 32GB, ma è possibile espanderla fino a 2TB tramite microSD.

La variante in offerta è quella con i Joy-Con rosso e blu neon, acquistabile su Amazon a 314,98 euro con uno sconto di 15 euro sul prezzo di listino.