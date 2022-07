Prime Day: Nintendo Switch Lite al minimo storico

Il prodotto non ha bisogno di presentazioni: Nintendo Switch Lite è la versione portatile della console di Super Mario, il suo formato più compatto e adatto a essere portato ovunque. Non necessita del collegamento a un televisore. Oggi è protagonista al Prime Day di Amazon con un’offerta che la rende acquistabile al prezzo minimo storico.

Gaming al Prime Day: Switch Lite al prezzo più basso di sempre

La colorazione proposta è il Giallo. Perfetta per essere messa nello zaino o in valigia prima di partire per le vacanze, ha dimensioni pari a soli 91x208x13 millimetri e un peso che si attesta a 275 grammi. Il display ha una diagonale pari a 5,5 pollici, l’audio è steso e non manca il modulo WiFi per la connettività. La ricarica avviene tramite porta USB-C, garantendo una durata elevata della batteria. È compatibile con tutti i giochi del catalogo. Scopri tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Acquista subito Nintendo Switch Lite al prezzo di soli 178 euro (-13%). Le offerte dell’Amazon Prime Day in esclusiva per gli abbonati Prime. È possibile attivare subito la sottoscrizione a costo zero, grazie ai 30 giorni di prova gratuita, così da poter e beneficiando così accedere ai forti sconti dell’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.