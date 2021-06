Prime Day: Norton 360 Deluxe, sconto sicurezza

Per evitare rischi è sempre meglio installare un buon antivirus o meglio una completa suite di sicurezza, come Norton 360 Deluxe 2021, che Amazon propone ad un prezzo molto basso durante il Prime Day. Gli utenti possono infatti acquistare il popolare software a 16,99 euro. La licenza dura 15 mesi ed è valida per 5 dispositivi.

Norton 360 Deluxe 2021: super sconto del 72%

Norton 360 Deluxe 2021 offre ben sette funzionalità. Quella più importante è ovviamente la protezione contro vari tipi di minacce online offerta dal noto Norton Antivirus. Ci sono inoltre lo Smart Firewall per PC e Mac che monitora il traffico di rete per bloccare eventuali accessi non autorizzati e il Password Manager che conserva le credenziali di login sul cloud.

Altri utili componenti software sono la SecureVPN (privacy online con crittografia), controllo parentale, backup di 50 GB sul cloud per Windows e Safecam per PC che blocca l'accesso alla webcam. La versione in offerta su Amazon prevede il rinnovo automatico e la protezione di 5 dispositivi (PC, Mac, tablet e smartphone) per 15 mesi.

Al termine dell'acquisto, l'utente riceverà il codice di attivazione via corriere (ma c'è anche la possibilità di invio via email). Come detto, il prezzo è molto basso: 16,99 euro, invece di 59,99 euro (sconto del 72%).