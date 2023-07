I migliori notebook HP in offerta al Prime Day

Per lo studio, il lavoro e il gaming: qui è dove proponiamo una selezione di cinque notebook HP protagonisti di altrettanti sconti interessanti in occasione dell’evento Prime Day su Amazon che si concluderà a mezzanotte. Riportiamo di seguito le caratteristiche principali, per tutti gli altri dettagli è possibile fare riferimento alle singole schede dei prodotti. Pronti? Si inizia da un modello in offerta a 239 euro.

Prime Day: cinque notebook HP in sconto

Iniziamo da HP Chromebook 15a con sistema operativo ChromeOS. Integra un display HD da 15,6 pollici (come tutti gli altri qui elencati), processore Intel Celeron N4500, GPU Intel UHD 600, 8 GB di RAM e memoria eMMC da 128 GB. Oggi lo paghi solo 239 euro con uno sconto del 47%.

Passando ai modelli con Windows 11, HP 15s con Intel Core i3-1115G4, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è in sconto del 42% al prezzo finale di 349 euro.

C’è anche la variante più potente con Intel Core i5-1235U e SSD da 512 GB a 479 euro. Se disposti a spendere qualcosa in più, questa è la scelta migliore delle due.

Cambio di serie, con HP Pavilion 15 dotato di processore AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB a soli 599 euro. Qui si compie un significativo passo in avanti in termini di prestazioni.

Ce n’è anche per gli appassionati di gaming, con HP Victus 15 proposto con uno sconto del 36% al prezzo finale di 699 euro.

Le offerte rimarranno valide ancora solo per poche ore, fino alla conclusione del Prime Day (o fino all’esaurimento delle unità). Per partecipare all’evento organizzato da Amazon, chi non dispone di un abbonamento attivo, può iniziare subito il mese di prova senza spese.

