Prime Day: pendrive SanDisk USB-C 128 GB a -56%

Da una parte USB-A, dall’altra USB-C, così da risultare compatibile sia con le porte “full size” dei computer sia con quelle più piccole di smartphone e tablet: oggi la pendrive da 128 GB della linea SanDisk Ultra è proposta su Amazon con un forte sconto del 56% sul prezzo di listino in occasione di quest’ultimo scorcio di Prime Day 2022.

USB-A e USB-C insieme: l’offerta Prime Day

Il marchio è sinonimo di qualità quando si tratta di soluzioni per lo storage. Si può fare affidamento sul dispositivo per il salvataggio o il backup di qualsiasi contenuto, dai file multimediali ai documenti. L’utilizzo dello standard USB 3.1 consente di arrivare fino a velocità di 150 MB/s nel trasferimento dati. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento si ha la possibilità di acquistare la pendrive da 128 GB della linea SanDisk Ultra con USB-A e USB-C al prezzo di soli 26,99 euro invece di 61,99 euro come da listino. Ricordiamo che le promozioni del Prime Day sono riservate ai clienti Amazon Prime. Chi non lo è può attivare la sottoscrizione a costo zero, approfittando dei 30 giorni di prova gratuita.

