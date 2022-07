Mini proiettore a soli 55€ nel Prime Day

Grazie a un’offerta lampo proposta nelle ultime ore del Prime Day 2022, il mini proiettore portatile del marchio PVO (modello YG300 Pro) è acquistabile su Amazon con uno sconto del 44% sul prezzo di listino. L’occasione è ghiotta per portare il fascino del grande schermo nel proprio salotto o in qualsiasi stanza della casa.

Prime Day 2022: offerta lampo sul mini proiettore

Può visualizzare su pareti o teli immagini con diagonale fino a 150 pollici (consigliato da 60 a 100 pollici per una luminosità ottimale). Nell’immagine qui sotto sono visibili le porte di connessione. Le dimensioni sono estremamente compatte: 14×9,6×5,4 centimetri, mentre il peso supera di poco i 300 grammi. Il telecomando in dotazione permette di controllare ogni funzionalità. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il mini proiettore portatile PVO YG300 Pro al prezzo finale di soli 55,99 euro invece di 99,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in meno di un paio di giorni.

Come per tutte le altre offerte lampo, rimarrà valida solo ed esclusivamente fino all’esaurimento delle unità in promozione e per poche ore: gli interessati non perdano tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.