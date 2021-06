Prime Day: power bank con ricarica Qi in offerta

Se la batteria del cellulare non vi permette di coprire l’intera giornata, o semplicemente siete alla ricerca di una buona power bank, abbiamo la soluzione per voi. Si tratta dell’Anker PowerCore 10.000mAh, una power bank pratica e capiente, in offerta per il Prime Day.

Power Bank Anker PowerCore 10.000mAh: caratteristiche tecniche

Anker rappresenta ad oggi uno dei marchi più apprezzati presenti su Amazon non solo per il rapporto qualità/prezzo, ma anche e soprattutto per la sua affidabilità. Le power bank della gamma PowerCore non sono da meno. In questo caso parliamo di un caricabatterie ibrido che comprende una doppia porta USB e ricarica Qi wireless. La potenza di uscita complessiva è di 12W per le due porte USB e 5W per la ricarica senza fili. Ottima la scelta di utilizzare una porta USB Type-C per la ricarica dell’accumulatore, che può quindi utilizzare la maggior parte dei caricabatteria da muro presenti oggi insieme a smartphone e tablet.

Naturalmente però la feature di spicco è la ricarica Qi, che presenta alcune caratteristiche decisamente interessanti. Prima tra tutte la possibilità di utilizzare la power bank come un normale caricabatteria da tavolo. Durante la ricarica della batteria interna, infatti, è possibile appoggiare lo smartphone o qualsiasi altro accessorio certificato Qi, e procedere con entrambe le ricariche simultaneamente. Lo stesso vale in modalità portatile, dove è possibile ricaricare fino a 3 dispositivi utilizzando entrambe le porte USB con l’aggiunta della ricarica wireless. Ottimo l’anti-slip ring che impedisce agli apparecchi di scivolare dalla zona Qi accidentalmente durante la ricarica.

Grazie ad un’offerta dedicata al Prime Day, il PowerCore da 10.000mAh può essere acquistato su Amazon a soli 27,99 euro con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.