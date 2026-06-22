 Prime Day su Amazon, ci siamo: come partecipare e risparmiare
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Prime Day su Amazon, ci siamo: come partecipare e risparmiare

Dal 23 al 26 giugno, gli iscritti potranno accedere a migliaia di sconti e promozioni in tutte le categorie: come partecipare al Prime Day.
Prime Day su Amazon, ci siamo: come partecipare e risparmiare
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Dal 23 al 26 giugno, gli iscritti potranno accedere a migliaia di sconti e promozioni in tutte le categorie: come partecipare al Prime Day.
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Siamo arrivati all’appuntamento estivo con il Prime Day: dal 23 al 26 giugno, Amazon proporrà migliaia di sconti e promozioni a tutti coloro che hanno un abbonamento Prime attivo, lo stesso che include le consegne gratuite illimitate in un giorno, lo streaming su Prime Video e molto altro. Quest’anno l’evento si svolge con un paio di settimane di anticipo rispetto alle edizioni precedenti, qui è dove ti spieghiamo come partecipare e risparmiare.

Partecipa al Prime Day su Amazon

Come partecipare al Prime Day, le prime offerte

Sono già disponibili alcune offerte anticipate, le trovi nella pagina dedicata. Inoltre, l’e-commerce ha iniziato a tagliare i prezzi dei prodotti e dei bundle appartenenti ai suoi brand. Alcuni esempi? Una coppia di telecamere Blink mini 2K+ a -56% rispetto al listino oppure due altoparlanti Echo Max con Alexa a -24%. E se stai cercando uno schermo intelligente da mettere in casa, c’è l’ultimo modello di Echo Show 8 con il videocitofono Ring a batteria a -30%.

L'edizione 2026 del Prime Day si terrà dal 23 al 26 giugno

Su queste pagine segnaleremo le occasioni migliori per le categorie di nostra competenza come l’elettronica, l’informatica, il gaming e la smart home. Dal 23 al 26 giugno sarà più semplice trovare l’affare giusto da cogliere al volo.

Partecipa al Prime Day su Amazon

Come anticipato, per partecipare al Prime Day è sufficiente l’abbonamento Prime. Se non lo hai ancora fatto, attiva subito il mese di prova. In questo modo, oltre a poter approfittare dell’evento, otterrai anche l’accesso a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione. Ci sono le consegne illimitate in un giorno direttamente a domicilio o presso un locker a scelta, la piattaforma Prime Video per lo streaming di film, serie ed eventi sportivi, promozioni esclusive, l’ascolto dei brani su Music Prime, Amazon Photos per salvare le fotografie sul cloud, Deliveroo Plus per la consegna del cibo e il cloud gaming di Luna con un ampio catalogo di giochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 giu 2026
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