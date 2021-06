Prime Day: proiettore FHD Wi-Fi e BT scontato di oltre 100 euro

Se siete appassionati di cinema e serie TV il Prime Day ha un’offerta imperdibile anche per voi. Stiamo parlando del videoproiettore WiMius S6, un’ottima alternativa al tradizionale televisore per chi vuole godere dei contenuti multimediali a casa come al cinema.

Videoproiettore WiMius S6 FHD: caratteristiche tecniche

La proposta di WiMius offre una luminosità di ben 7500 Lumen per una dimensione dello schermo fino a 200 pollici. La risoluzione nativa è Full HD (1920×1080), ma supporta il segnale in ingresso in 4K, quindi pienamente compatibile con le nuove console da gioco o decoder come Sky Q. Il contrasto arriva a 10.000:1, uno dei più alti in questa fascia di prezzo, offrendo un’ottima riproduzione cromatica. Offre inoltre una lente a 5 strati abbinata ad una lampada LED di produzione tedesca garantita per un funzionamento di addirittura 100.000 ore. Ottimo il sistema di raffreddamento aggiornato a 3 ventole silenziose che garantiscono lunghe sessioni di utilizzo senza disturbi durante la visione. Non manca naturalmente la messa a fuoco e la correzione trapezoidale effettuabili direttamente dal telecomando in dotazione. Chiudono due altoparlanti ad alta fedeltà che forniscono una buona esperienza audio senza la necessità di periferiche esterne.

Sorprendente la connettività, invece, che include davvero tutto ciò di cui si può avere bisogno. Sono presenti sia Bluetooth 5.0 che Wi-Fi. Per godere dei contenuti in streaming su Netflix, Prime Video, Disney+ o YouTube è però necessario un accessorio come la Fire Stick TV a causa del copyright . Tuttavia è possibile effettuare lo screen mirroring da smartphone o tablet, e collegare accessori come altoparlanti o cuffie senza alcun cavo. Due gli ingressi HDMI, così come le porte USB che grazie al player integrato, permettono di riprodurre i file direttamente dalle periferiche di archiviazione. Non si tratta naturalmente di un top di gamma, ma considerando il prezzo è senza dubbio uno dei migliori prodotti nella fascia in cui si colloca.

Grazie al Prime Day a cui si somma un coupon del 10% attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il proiettore è acquistabile su Amazon a soli 136,24 euro con uno sconto di oltre 100 euro sul prezzo di listino. Semplicemente un affare.