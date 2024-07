Prime Day: risparmia 510€ sul Samsung Galaxy 24 Ultra

Il Prime Day di Amazon che inizia oggi propone subito uno sconto di 510 euro sulla versione 12/512 GB di Samsung Galaxy 24 Ultra. Così, lo smartphone top di gamma arriva al suo prezzo minimo storico, diventando un’occasione da cogliere al volo. La disponibilità è immediata, la spedizione è gratuita (gestita dalla rete logistica dell’e-commerce) e la consegna è prevista già entro domani.

Samsung Galaxy 24 Ultra a -510€ per il Prime Day

Il sistema operativo è Android con accesso a Play Store per scaricare le applicazioni e, lato software, sono presenti numerose funzioni dedicate all’intelligenza artificiale, in grado di semplificare operazioni nell’ambito della produttività e non solo. Di seguito le specifiche tecniche più importanti, rimandiamo alla scheda completa per tutte le altre caratteristiche.

Display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici (fino a 120 Hz) con risoluzione Quad HD+;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3;

batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata.

Grazie allo sconto di 510 euro applicato in automatico, puoi acquistare la versione 12/512 GB di Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo minimo storico di 1.109 euro (invece di 1.619 euro come da listino). La colorazione è Titanium Yellow. Sono comunque in offerta anche quelle Titanium Black, Titanium Gray e Titanium Violet. In dotazione c’è ovviamente il pennino S Pen per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo.

Ricordiamo che la partecipazione al Prime Day per l’acquisto dei prodotti scontati su Amazon richiede un abbonamento Prime. Attivalo ora senza spese, grazie ai 30 giorni di prova gratuita. Così, avrai accesso a tutti i benefici della sottoscrizione e potrai eventualmente disattivare il rinnovo prima della scadenza.